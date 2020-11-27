تراند اليوم : مسابقة “سينما الغد الدولية” للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

مسابقة “سينما الغد الدولية” للأفلام القصيرة هي واحدة من أهم المسابقات الأساسية بمهرجان “القاهرة السينمائي” والتي تستضيف عدد من الأعمال المتميزة والتي يفوز من خلالها بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير يحظ بتأهيل للمشاركة في تصفيات جوائز الاوسكار.

وفي الدور الـ42 من “القاهرة السينمائي” تشارك جائزة جديدة بالمسابقة تقدمها منصة watch it للفيلم الفائز وقيمتها 5 الآف دولار.

ونقدم في هذا التقرير تفاصيل الأفلام الـ17 المشاركة بمسابقة “سينما الغد الدولية” في مرجان “القاهرة السينمائي” الـ42:

1- إيزابيل

للمخرجة سارة الشاذلى من كوبا، روائي، عرض دولي، مدته 20 دقيقة.

يدور حول إيزابيل طفلة صغيرة، يبدو أن لديها سرًا ما يخص علاقتها بأمها.

2- تاريخ الحضارة

للمخرجة زنات ألشانوفا، مم كازاخستان، روائى، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقا مدته 15 دقيقة.

يدور حول مُحاضِرة جامعية تقرر بدء مرحلة جديدة في حياتها بالانتقال إلى لندن، لكن في ليلتها الأخيرة في مدينتها تحاول استكشاف ما ستتركه.

3- الحد الساعة خمسة

للمخرج شريف البنداري من مصر، روائى، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 17 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول اختبار تمثيل لإحدى الممثلات أمام مخرج كبير، لكنه ليس مجرد اختبار إذ يمتد تأثيره إلى حياتها الشخصية.

4-الحِرَفي

للمخرج نيكولاس كليفورد من أستراليا، روائي، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 15 دقيقة.

يدو الفيلم حول سيدة على وشك الانتحار في بيتها، يأتي إليها حِرَفي ليساعدها في بعض الأمور المتعلقة بالبيت ويعطل قرارها بالانتحار.

5- حنة ورد

للمخرج مراد مصطفي، من مصر، روائي، رض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 23 دقيقة.

يدور الفيلم حول حليمة رسامة حنة سودانية، تذهب مع طفلتها الصغيرة ورد إلى بيت عروس لترسم لها الحنة، لكن الأمور في البيت تتطور إلى أحداث غير متوقعة.

6-الحياة علي الهامش

للمخرج مو هراوي إنتاج مشترك من الصومال، النمسا، المنيا، روائى، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 25 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول نتيجة تردي الأحوال وانتشار التلوث، هاجر الكثير من سكان ساحل الصومال، ومن تبقى يجاهد للبقاء حيًا.

7- خرشاتوف

للمخرج ألكسندر كوروليف من روسيا، روائي، عرض دولي أول، إنتاج 2020، مدته 25 دقيقة.

يدور الفيلم أثناء الحرب الباردة في الستينيات، يلاحظ العالم السوفييتي كورشاتوف توقف عدادات قياس نسبة الإشعاع ليبدأ البحث عن السر وراء هذا العطل.

8- الدوامة الحمراء

للمخرجة لورينا كولميناريس من فنزويلا، روائي، عرض دولي أول، إنتاج 2020، مدته 11 دقيقة.

يدور الفيلم في مدرسة داخل إحدى الدول الفاشية، يجد الطفل سانتياغو نفسه مضطرًا لإلقاء خطبة الاستقبال للقائد الأكبر الذي سيزور المدرسة.

9- الراجل اللي بلع الراديو

للمخرج ياسر شفيعي من مصر، روائى، عرض عالمي أول، إنتاج 2020 مدته 15 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم بسبب خطأ طبي، يسقط راديو قديم داخل معدة رجل وهو الآن على أعتاب عملية جراحية لإزالة الراديو.

10- زهور، زهور، زهور

للمخرج لوكا جوادانيينو، من إيطاليا، وثائقي، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنتاج 2020، مدته 12دقيقة (خارج المسابقة).

تدور أحداث الفيلم أثناء فترة الحجر الصحي بسبب الكورونا، يأخذ المخرج لوكا جوادانينو معدات بسيطة في رحلة من ميلان إلى صقلية ليقابل أصدقاء طفولته.

11- ستاشر

للمخرج سامح علاء إنتاج مشترك بين مصر، فرنسا، بلجيكا، روائى، 2020، مدته 15 دقيقة (خارج المسابقة).

تدور أحداث الفيلم بعد انقطاع قرابة الثلاثة أشهر عن رؤية حبيبته، يقرر آدم أن يقطع طريقًا طويلًا لرؤيتها متحديًا كل العوائق.

12- عضيت لْساني

للمخرجة نينا خادا، إنتاج مشترك بين تونس، فرنسا، وثائقي، عرض عالمي، إنتاج 2020، مدته 25 دقيقة.

أحداث الفيلم بينما تجد المخرجة جزائرية الأصل صعوبة في العودة إلى بلدها، تقرر التجول في مدينة تونس للبحث عن لغتها.

13- الليلة الدائمة

للمخرجة بيدرو بيرالتا، إنتاج مشترك بين البرتغال؛ فرنسا، روائي، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنتاج 2020، مدته 17دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول جنديان يحضران إلى بيت سيدة ويطلبان منها أن تذهب معهما إلى قسم الشرطة، ولأنها تعلم السبب الحقيقي وراء هذا الاستدعاء، تطلب أن تُرضع طفلتها مرة أخيرة.

14- المباراة

للمخرج رومان هودل من سويسرا، وثائقي، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنتاج 2020، مدته 18 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول مباراة كرة قدم، الجمهور في الملعب في حالة ترقب، اللاعبون في حالة تحفز، ووسط كل هذا هناك حكم تغير كل صافرة منه سير الأحداث.

15- من يحرقن الليل

للمخرج سارة مسفر، من المملكة العربية السعودية، روائى، عرض عالمي أول، إنتاج 2020، مدته 24دقيقة.

تدور أحداث الفيلم أثناء التحضير لحفل خطوبة، تطلب المراهقة سلسبيل من أمها الذهاب للتسوق، ولكنها تقابل بالرفض مما يجعل اليوم يسير بشكل غير متوقع.

16- نور

للمخرجة ريم نخلي، من تونس، روائى ، عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنتاج 2020 ،مدته 15 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم نور التي تصطحب المراهقة شقيقها آدم في رحلة عبر المدينة لملاقاة والدهما الذي لم يلتقياه منذ زمن.

17- واحدة كده

للمخرج مروان نبيل من مصر، روائي، عرض عالمي أول، إنتاج 2020، مدته 15 دقيقة، (خارج المسابقة).

يدور الفيلم حول يوم تقليدي في حياة امرأة، نشاهد خلاله كيف تختلف نظرات المحيطين بها إليها.

