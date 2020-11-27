تراند اليوم : أشرف عبد الباقي جاب أخرو من نجوم مسرح مصر – شوف قال إيه

شارك النجم “أشرف عبد الباقي” مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وجاء الفيديو من أحد عروض “مسرح مصر”، والذي يعرض على قناة Mbc في يوم الجمعة من كل أسبوع.

وعلق أشرف عبد الباقي علي الفيديو: “وبعدين معاكم” ، مشيرا إلى كل من النجم محمد أنور والنجم محمد أسامة “أس أس”.

وتفاعل عدد كبير من متابعين “مسرح مصر” على حساب النجم اشرف عبد الباقي على السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

– وحشنا اوي مسرح مصر يا ريس

– رئيس كوكب الكوميديا ..النجم أشرف عبد الباقي الأساس

– يا ريت تجمعهم تاني في مسرح مصر

والجدير بالذكر أن مسرحية “واحدة واحدة” أحدث عروض “مسرح مصر”، عرضت على قناة “MBC مصر” يوم الجمعه الموافق 6 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

وتدور أحداث مسرحية “واحدة واحدة”، في إطار إجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولوان الهجرة خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن “ويزو”، ومحمد أسامة “أس أس”.

بالإضافة إلى حمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وقد ذكر الفنان أشرف عبد الباقي سابقا، إن شباب مسرح ممصر، سلوكهم لم يتغير معي، وسلوكهم عندما تغير في تعاملهم مع الآخرين؛ أنا أقدره تماما، وأرى أنه جيد جدا .

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دي إم سي ،: إنني اضع نفسي مكانهم طوال الوقت واري ان كل فرد منهم لديه طموح.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي: ما قمنا به خلال 20 عاما، فعله شباب مسرح مصر خلال عام، وهو انهم اصبحوا معروفين، والناس تلتقط الصور معهم، وهم يستحقون ذلك.



