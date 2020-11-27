تراند اليوم : ظهور مميز لوالدة أحمد وكريم فهمي في عيد ميلادها – إتفرج

نشر الفنان كريم فهمي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة.

وظهر كريم فهمي في الصورة برفقة النجم احمد فهمى و والدتهما محتفلين بعيد ميلادها.

وعلق كريم فهمى قائلا: “كل سنة وانتي طيبة، ربنا يخليكي لينا ولكاميليا ونعومي وچميلة”.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم “ديدو”، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية “ترجعلنا بالسلامة” للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادمًا وطالبًا الصفح آملًا في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟!

تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة طبعًا إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.