شكرا لقرائتكم خبر عن راندا عوض: أصيبت بحالة نفسية جعلتنى أرفض التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة راندا عوض، إن أول عمل لها كان مسرحية "ريا وسكينة" وكانت حينها فى السنة الأولى من المعهد العالى للفنون المسرحية وجاءت مشاركتها فى المسرحية بالصدفة، وعن حكاية لازم أعيش فى مسلسل "إلا أنا" قالت كانت الحلقات مؤثرة جدًا وبالأخص مشهد المراية فكلما تذكرته أشعر وكأننى أريد البكاء، وعندما شاهدت برومو العمل أصيبت بالاكتئاب وكنت الكثير من الأوقات لم أشاهد بعض المشاهد لأنها فى النهاية ابنتى من تقوم به ولكن فى النهاية هو مسلسل مختلف ومهم.

وأضافت الفنانة راندا عوض أثناء استضافتها مع ابنتها جميلة عوض ببرنامج معكم والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناةcbc ، أنتقلت أنا وعائلتى إلى مصر بسبب الغارات التى كانت تحدث فى لبنان فأنا أمى مصرية وأبى لبنانى وكان فى ذلك الوقت الاحتلال الإسرائيلى مسيطر وأضطرت أمى أن تذهب إلى مصر وركبنا مركب وضلينا الطريق وكاد الطعام أن ينتهى فعشنا لحظات صعبة جدًا وعندما وصلنا كنت حينها متعلقة بالأرض فى لبنان والمزيكا وأصدقائى ولكن بمجرد وصولى محوت كل ذلك .

وتابعت الفنانة راندا عوض، أصيبت بحالة نفسية جعلتنى أرفض أن أمثل لدرجة أننى كنت أبكى عندما يعرض على سيناريو عمل جديد فأردت أن أبعد وأعيش فى سلام وأعيش حرة، وعندما أنظر لجميلة لبنتى ولما وصلت له أشعر أن الله يحبنى.