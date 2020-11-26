بوراك أوزجفيت في إطلالات “شتوية” أنيقة تلفت متابعيه

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت صور النجم التركي بوراك أوزجفيت الأخيرة، إعجاب المئات من متابعيه.

وظهر أزوجفيت بإطلالات شتوية مع اقتراب فصل الشتاء، ولم يكشف عمّا إذا كانت خاصة بأي دور جديد سيقدّمه أم أنّها مجرّد جلسات تصوير خاصة بصفحاته الرسمية.

نفيد بالذكر أن بوراك أوزجيفيت كان قد فاجأ متابعيه منذ فترة بتغيير واضح في شكله، حيث ظهر تخلى عن شعره الطويل الذي اعتمده في السنوات الأخيرة وأطال لحيته. وتبين أنه أقدم على هذه الخطوة من أجل أداء دور في مسلسل جديد عنوانه “المؤسس عثمان”.