إثر سكتة قلبية رحيل طليق الفنانة سوزان نجم الدين

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متابعة بتجــــــــــــرد: فجعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين برحيل مطلقها ووالد أولادها الأربعة السيد سراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية الذي دخله لعلاج التهاب في قدمه، ولكنه أصيب بثلاث سكتات قلبية أودت الأخيرة بحياته عن عمر يناهز 52 عاماً.
والأتاسي المنحدر من واحدة من عائلات مدينة حمص وسط سوريا سبق أن هاجر إلى أميركا قبل ما يزيد عن عشر سنوات وله 4 أولاد أكبرهم بعمر 20 سنة وأصغرهم 13 سنة، أما سوزان نجم الدين فهي لم تزر أولادها منذ سنوات إثر قرار منع دخول السوريين أميركا الذي صدر قبل 4 سنوات.
وصرّحت نجم الدين الموجودة حالياً في القاهرة بأن الراحل كان ينوي الخضوع لعملية زراعة كلية، وتحاول نجم الدين ايجاد طريقة مناسبة للسفر إلى أولادها أو استقدامهم إليها.
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