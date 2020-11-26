نتفليكس تعرض شراء "جودزيلا ضد كونج".. وHBO أقرب للفوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني مبلغ 200 مليون دولار، مقابل شراء فيلم الخيال العلمي Godzilla vs. Kong.
ووفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، تفكر شركة "وارنر بروس" الأمريكية المنتجة للفيلم في تجاوز عرضه المسرحي وطرحه على شبكات البث مباشرة، لكنها ليست مهتمة بعرض نتفليكس.
وذكر الموقع أن "وارنر بروس" في مفاوضات حالية لبيع حقوق عرض الفيلم إلى شبكة البث HBO بدلًا من نتفليكس، إلا أن الشركة المنتجة ترفض التعليق على هذه الأخبار مؤكدة أنها تعتزم طرح الفيلم مسرحياً كما هو مخطط، وفقًا للمتحدث باسم الشركة.
فيلم Godzilla vs. Kong (جودزيلا ضد كونج)، إخراج آدم وينجارد وبطولة ميلي بوبي براون وألكسندر ساسجارد، ويتناول المعركة الفاصلة بين الوحشين الأسطوريين كينج كونج وجودزيلا.
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