شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات الصينية تتخطى الأمريكية وتعرض "Soul" فى عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناع فيلم "Soul" من إنتاج Pixar قرروا تخطي دور السينما في الولايات المتحدة التي دمرها COVID-19، حيث قرروا عرض الفيلم في السينمات الصينية اعتبارًا من يوم عيد الميلاد ، 25 ديسمبر، وحسب موقع variety ليس لدى Disney حاليًا أي خطط لإطلاق خدمة البث الالكتروني الخاصة بها في الصين، حيث تخضع هذه المنصات لرقابة صارمة من قبل السلطات الحكومية في امريكا.



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وكانت قد شهدت عروض Pixar المبتكرة والصديقة للعائلة أرقامًا قوية في شباك التذاكر في الصين لا سيما مع فيلم "Coco" ، الذي تحدى الرقابة غير الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم على المحتوى الذي يعرض الأشباح ليصبح الفيلم الأجنبي العشرين الأعلى دخلاً في البلاد على الإطلاق ، بأرباح 189 مليون دولار.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

تم اختيار "Soul" سابقًا لعرضه فى مهرجان كان السينمائى الملغى، لذا فهو يحمل علامة Cannes 2020.

وكان قد أعلن مهرجان روما السينمائى أن فيلم ديزنى وبيكسار Soul سيكون فيلم افتتاح المهرجان الذى من المقرر أن يقام بشكل فعلى من 15 إلى 25 أكتوبر، وقالت ممثلة المهرجان إنها غير متأكدة مما إذا كان مخرج الفيلم بيت دوكتر، وهو أيضًا المسئول الإبداعي الأول فى استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، سيكون قادرًا على القيام برحلة إلى روما.