سميرة سعيد ناعية شيخ الأغنية المغربية: من أنبل الفنانين.. متألمة لرحيلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الديفا سميرة سعيد، شيخ الأغنية المغربية الفنان محمود الإدريسى، الذى توفى اليوم، الخميس، عن عمر يناهز 72 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بعد دخول العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنها أثرى الأغنية المغربية بأعماله وأنه من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقا.
ونشرت الديفا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "محمود الإدريسى من الأصوات المغربية الرائعة، أثرى الأغنية المغربية بأعماله، من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقًا.. متألمة لرحيلك.. رحمك الله وأودعك فى فسيح جناته".
وتوفى الفنان المغربى محمود الإدريسى، المعروف بشيخ الأغنية المغربية، اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفارق محمود الإدريسى الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد دخول العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء.
ويعتبر الفنان محمود الإدريسى، المولود سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد أشهر رموز الأغنية المغربية، وأثرى الفقيد المكتبة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التى انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبى"، و"محال ينساك البال" و"عيشى يا بلادى"، وغيرها من الأعمال.
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