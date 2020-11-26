شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده مع نجوم مسلسل "عروس بيروت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان ظافر العابدين بعيد ميلاده، الذي يوفق اليوم الخميس، مع نجوم مسلسل "عروس بيروت"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظات من الاحتفال بعيد ميلاده مع نجوم المسلسل، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وشارك في احتفال عيد ميلاد الفنان ظافر العابدين كل من النجم اللبناني جو طراد، والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون، إلى جانب الممثل السوري فارس ياجي، فيما علق النجم ظافر العابدين على الفيديو قائلا :"احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان ظافر العابدين في مسلسل عروس بيروت الذي يناقش قضايا عديدة بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولادهم.

و"عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

+

الاحتفال بعيد ميلاد ظافر العابدين,



الفنان ظافر العابدين