شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سارة الشاذلى تشارك بـ"إيزابيل" في عرض عالمى أول بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المخرجة سارة الشاذلي للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير إيزابيل، وذلك في الفترة ما بين 2 حتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية وذلك استعدادًا للمشاركة في المهرجان.

وتدور أحداث فيلم "إيزابيل" عن فتاة خجولة وانطوائية، تتذوق شعور الخسارة والفقد لأول مرة وفي حياتها التي تعيشها بين أم منشغلة بدوام عملها اليومي، ومربية مقيمة معها بشكلٍ دائم.





الفيلم من إنتاج مدرسة السينما والتليفزيون الدولية بكوبا، بطولة إيلاين بيلتران ليموس وكلاوديا توماس فونتس ويضم فريق العمل كتابة السيناريو والحوار سارة الشاذلي ومالينا كسبيديس جواريني، مدير التصوير نوهيلي فلورتيسا باراهونا مونتاج إليسا تشن هزاو، منتج منفذ أيسيا فيجيروا.

وقد درست سارة إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة الدولية في كوبا، وذلك بعد تخرّجها من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصها في دراسة الأفلام، حيث كتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و"إيزابيل" و"عيد الميلاد". بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمركية، تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.





وتعمل سارة حاليًا على أول أفلامها الروائية الطويلة بعنوان "العودة"، والذي تناقش من خلاله تناقض العلاقة بالوطن بين الحب والكره، وأيضاً كفاحها للعثور على مكانها كامرأة في هذا المجتمع.