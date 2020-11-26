شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل الحلقة الخامسة من حكاية درة "أول السطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ5 من حكاية درة في "أول السطر"، من مسلسل "إلا أنا" من حيث المشاكل التي واجهتها سلمى "درة" بسبب أولاد شقيقها الذين أصبحوا يتصرفون بطريقة غير مقبولة وأحدثوا الكثير من المشاكل في حياتهم الدراسية، وانتهت الحلقة بنهاية غير متوقعة.

فتوالت الأحداث بصلح فريدة ابنة شقيق درة "سلمى" بعدما علمت بنجاحها وأعتذرت لها عن الأسلوب التي كانت تتعامل معها بعد وفاة والديها، باكية أنها تشتاق لهما كثيرًا لذلك لا تستوعب أن يأخذ أحد مكانهما وتعاملت سلمى مع الأمر ببساطة وحاولت تهدئتها.

"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من المسلسل، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، وريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل، وتدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسئولية 3 أشخاص قامت بتبنيهم.

حكاية "أول السطر"، هي الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 7 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش" و"ربع قيراط".