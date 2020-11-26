شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو وحلمي عبد الباقي وسامح يسري في عزاء طارق عاكف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المطرب محمد حلو، والمطرب حلمي عبد الباقي، والملحن حسن دنيا، المطرب سامح يسري، في عزاء الموسيقار طارق عاكف بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لتقديم واجب العزاء ومواسة أسرته.

كما حرص علي الحضور، كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة صابرين، المطرب مصطفي كامل، الملحن صلاح الشرنوبي،الملحن والمؤلف منير الوسيمي، الملحن محمد رحيم، المنتج الغنائي محسن جابر، علي المولي مدير اعمال صابر الرباعي، أيمن نابليون مدير أعمال رامي صبري.

طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، ويمتلك أستوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوي وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر وغيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنانا عربيا.

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي.