شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينفى طلبه الانضمام لجمعية قراء القرآن.. ويؤكد: سأمضي قدمًا في مسيرة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان بهاء سلطان، ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن طلبه الانضمام إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مؤكدًا أنه لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق، ولم يتم منعه من دخول النقابة كما أشيع مؤخرًا على منصات السوشيال ميديا.

وكتب الفنان بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك مساء اليوم قائلا: "جمهوري العزيز والقريب لقلبي.. أولا: أشكر الخالق العظيم الذى ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير لفضله العظيم و الذي يبث السعادة والرضى والصدق علي جميع الأصعدة ونواحي الحياة وأمدني بطاقه ايجابيه ما يدفعني أن أكون انسانا ملتزما محبا للخير يراعى ويتقبل الآخر".



بهاء سلطان عبر فيسبوك

وأضاف :"ثانيا.. جزيل فضل وتوفيق من الله أنه أمدني بحب جمهوري الذي شجعني ووقف بجانبي منذ بداية مشواري الفني ومازال يساندني في كل مراحل حياتي الفنية.. أعدكم جمهوري وأحبابي بأن أمضي قدمًا في مسيرة الفن الراقي والموسيقى التي عهدتموها مني بما يليق بى وبكم".

وتابع: "ثالثًا.. أود أن اتقدم بالشكر للدكتور أحمد كريمة ونقيب القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل حيث إن بعض الصحفيين أخذوا كلامهم على غير محملة وصدروا للناس أنهم يمنعوني من دخول النقابة وهذا ما انفيه نفيًا قاطعًا وجازمًا وعار كليًا عن الصحة".

وأردف قائلاً: "لذلك وجب أن أوضح أنني لم أطلب يومًا أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم مع أنه شرف كبير لي وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير.. كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصة والتي اعتبرها حق من حقوقهم ان يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الإبتهالات والتواشيح الدينية وبعض من آيات القران الكريم الذي يقرأها علي مواقع التواصل الاجتماعي.. اشكركم للحب والدعم .. وربنا يقدرني واسعدكم بقدر ما في قلبي لكم ".