إنجي علاء: "كوفيد ٢٥" ليس له علاقة بمسلسل "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، وجود أي علاقة بين مسلسلها الجديد "كوفيد 25"، وبين مسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولعب بطولته الفنان يوسف الشريف.

وقالت إنجي في بيان صحفي" (كوفيد 25) ليس جزءًا ثانيًا لمسلسل (النهاية)، الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف رمضان الماضي"، مؤكدة أن قصة "كوفيد 25" من وحي خيالها وأنها انتهت من كتابة 12 حلقة حتى الآن.

"كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.

الجدير بالذكر أن أخر مسلسل كتبته إنجي علاء، كان مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، أما آخر رواية لها هي "الأشقر مروان".