محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، مجموعة صور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، من تكريم الفنانة رغدة في حفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. وظهر في الصور الفنانة رغدة والإعلامي مفيد فوزي والفنان محمد فراج، وكتب في تعليقه على الصور "النجمة رغدة وتكريم مستحق من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بحضور المحاور الكبير مفيد فوزي". يذكر أن الفنانة رغدة كانت من بين الأسماء المكرمة في مهرجان الأسكندرية بدورته المنقضية، التي حملت اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، وشهدت تكريم الفنان صلاح عبدالله والمخرجة إيناس الدغيدي.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير أباظة ينشر صورًا من تكريم رغدة في الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.