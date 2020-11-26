بهاء سلطان يكشف حقيقة انضمامه لجمعية قراء القرآن الكريم

علق الفنان بهاء سلطان على الأخبار التي تداولت خلال الأيام القليلة الماضي، حول محاولات سعيه إلى الانضمام لجمعية قراء القرآن الكريم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسيوك".

وكتب "بهاء": " أولًا أشكر الخالق العظيم الذى ساعدنى وشرح صدرى لحفظ القرآن، وأوعدكم بأن أمضى قدما فى مسيرة الفن الهادف، التى عهدتموها منى، بما يليق بى وبكم.

وقال: "أود أن أتقدم بالشكر للدكتور أحمد كريمة ونقيب

القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل، حيث أن بعض الصحفيين أخذوا كلامهم على غير محمله، وصدروا للناس أنهم يمنعونى من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفيًا قاطعًا وجازمًا وعارِ كليًا عن الصحة، لذلك وجب أن أوضح أننى لم أطلب يوما، أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير لي، وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير..

وأضاف "سلطان": كل اللى يعرفنى يعلم إنى أبسط من كدا، وإنى حبيت أشارك جمهورى جزء من حياتى الخاصة والتى أعتبرها حقا من حقوقهم أن يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الابتهالات والتواشيح الدينية، وبعض من آيات القرآن الكريم، الذى يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعى، أشكركم للحب والدعم .. وربنا يقدرنى وأسعدكم بقدر ما فى قلبى لكم".

وكان قد تصدر المطرب بهاء سلطان تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تلاوته آيات من القرآن الكريم، وسط اتفاق من الجمهور بإنها قراءة مماثلة فريدة، واختلاف حول إمكانية أن يلتحق مغني بنقابة القراء.