مروان خوري يخرج عن المألوف في “مش مرتاحة”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم اللبناني مروان خوري أغنيته الجديدة “مش مرتاحة”، وذلك بعد يومين من التشويق منذ إعلانه رسميًا عنها عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

و”مش مرتاحة” هي أغنية شبابية راقصة من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع عمر صباغ، يتطرق فيها مروان إلى موضوع الحب بقالب جديد وغير مألوف، فيعبّر عن أسفه إلى حبيبته بعد أن أخطأ في حقّها.

ويقول مروان في الأغنية: “بتخفي بْبَسمتا جروحا احساسا نقطة ضعفا وقوّتها عقلا وروحا جرحتا انا بحكياتي وهيي الهنا بِحياتي بلحظة غضب ما بعرف كيف ضِيَّعت عقلاتي بعبد سماها طبعا وحلاها ضايع بلاها دوّر ع حالي وحياة عيوني تخبّرها انو عينيها بْبّالي”.

وحققت أغنية “مش مرتاحة” انتشارًا ملحوظًا فور طرحها حيث تناقلها محبو مروان خوري بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

نفيد بالذكر أن أغنية “مش مرتاحة” هي من ضمن مجموعة من الأغاني التي انتهى مروان خوري مؤخرًا من تسجيلها لطرحها تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.