وفاة الممثلة الإيطالية داريا نيكولودي عن عمر 70 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الإيطالية داريا نيكولودي عن عمر ناهز السبعين، حسبما أعلنت أسرتها، الخميس.

وكتبت ابنتها الناشطة البارزة في حملة "أنا أيضاً" المناهضة للتحرش الجنسي، آشيا أرجينتو، على حسابها في "أنستقرام": "ارقدي في سلام أمي العزيزة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.



وقالت: "بدونك، تغوص الأرض تحت قدمي، أشعر أنني فقدت مرجعيتي الحقيقية الوحيدة".

وأعلن مخرج أفلام الرعب الشهير داريو أرجينتو، زوج نيكولودي السابق ووالد آشيا، عن الوفاة بشكل منفصل لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".