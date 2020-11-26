جنيفر لوبيز تروج لأغنيتها الجديدة عارية

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اختارت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ملصقا مثيرا حيث بدت عارية بالكامل للترويج لأغنيتها الجديدة بعنوان "In the morning". ومن المتوقع أن تطرح الأغنية يوم غد الجمعة. وتشويقاً لجمهورها وتسويقاً لعملها، نشرت "البوستر" الخاص بالأغنية بعد جلسة تصوير جريئة جداً خضعت لها أخيراً.

ونشرت لوبيز صورة عبر حسابها على "إنستغرام" أحدثت ضجة كبيرة بعدما ظهرت فيها عارية بالكامل للتسويق لعملها الغنائي الجديد.

وانقسم المتابعون في تعليقاتهم بين مؤيّد لصورة النجمة وبين معارض. وقال أحدهم منتقداً: "لا لا لا. لا تكوني كيم كارداشيان أخرى". وأضافت أخرى: "هذا ما خلصتِ إليه لبيع أغنيتك الجديدة؟".

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