شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تحيي ذكرى رحيل عامر منيب بصورة مع شقيقتها دنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة إيمى سمير غانم، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان والمطرب الراحل عامر منيب، التى تحل اليوم 26 نوفمبر، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بشقيقتها دنيا سمير، خلال فترة طفولتهما، مع المطرب الراحل خلال إحدى الحفلات، أتبعتها بتعليق: "الله يرحمه ويغفر له يا رب.. بحبه جدا".





وتحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان عامر منيب التاسعة، الذى ترك أثرًا فى قلوب محبيه حتى وقتنا هذا ومازال الجمهور يتذكره بأعماله و أغانيه وأخلاقه التى لا يختلف عليها أحد داخل الوسط الفنى، وولد عامر منيب فى حى الدقى بالجيزة فى يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية حيث أن جدته هى الفنانة الراحلة مارى منيب وانتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا واعتاد الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحانى لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين.





كان عامر منيب، مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء توفيت جدته عندما كان فى السادسة من عمره، وعاد إلى حضن والده و كان من الطلبة المتفوقين دراسياً وقد تخرج فى كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته.

وفى عام 1987 وقبل السفر إلى أستراليا للحصول على الدكتوراه والعمل بإحدى الجامعات هناك، قابل أصدقائه ليودعهم قبل السفر وتصادف وجود حلمى بكر وعدد من الفنانين وقام عامر بالغناء ليعجب الجميع بصوته واستمع عامر منيب لنصيحة حلمى بكر، وبدأ مشواره الغنائى الناجح وقدم العديد من الألبومات، منها حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وياك، كما قدم للسينما 4 أفلام بدأت بسحر العيون عام 2002، ثم كيمو وأنتيمو، كامل الأوصاف، وكان آخر أفلامه الغواص عام 2006.