شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يحتفل بميلاد والده: بحبك قوى يا معلم محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج نصر محروس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بوالده المنتج الكبير محروس عبد المسيح، محتفلاً بعيد ميلاده وعلق على الصورة قائلاً: "كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وأنت أكتر صاحب ليا كل سنة وانت أحن حد عليا، كل سنة وأنا بتعلم منك الجدعنة والأدب والاحترام، كل سنة وأنت فوق رأسي، أنا وأخوتي وأولادنا" بحك قوي يا معلم محروس".

نصر محروس ووالده

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، من أوئل المنتتجين في الوطن العربى وكانت له بصمات مع العديد من النجوم الكبار مثل محمد رشدى ومحرم فؤاد وغيرهم من المطربين الكبار وتعلم على يديه أبناؤه نصر وأمير وأميرة وهانى فن صناعة الموسيقى واكتشاف المواهب الغنائية.

وبدأ نصر محروس مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعينيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان فري ميكس وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهم باللهجة الصعيدية البحتة.

وقدم أيضًا محمد منير في أواخر التسعينيات بخيوط جديدة حاكها نصر محروس برؤية فنية متميزة وطرح له في الأسواق ألبوم "في عشق البنات" وألبوم "قلبى مساكن"، وكان فيديو كليب "سو يا سو" بمثابة انقلاب في عالم التصوير الغنائى.