شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم حفل منيب باند بقصر الأمير طاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب طويل يعود فريق منيب باند إلى عالم حفلات اللايف مرة أخرى، حيث سيحيى الفريق الليلة حفلة غنائية بقصر الأمير طاز، وصرح خالد منيب مؤسس الفريق ونجل الموسيقار الراحل أحمد منيب أن الفريق سيظهر بشكل جديد وسوف يقدم مفاجآت لجمهوره، فضلا عن تقديمه أغانى لم تقدم من قبل للراحل أحمد منيب.

يتضمن برنامج الحفل عددًا من أروع ما قدم الفنان الكبير محمد منير منها: «الليلة يا سمرة، شبابيك، ياليلة عودي تاني، يا وعدى على الأيام، هيلا هيلا»، وغيرها بأداء الأصوات الشابة مثل هشام عثمان، ثريا حشاد.

وتكونت «منيب باند» بقيادة نجله خالد عام 2010 لتكون استمرار لاسم وفن والده الموسيقار والملحن الكبير أحمد منيب، وتُقدم الفرقة أعمال الراحل أحمد منيب في فترة الثمانينات والتسعينات التي تغني بها محمد منير، علاء عبدالخالق، حميد الشاعري، هشام عباس، حسن عبدالمجيد، أحمد جوهر.. وغيرهم، وذلك من خلال توزيع موسيقي حديث.

شارك الفريق في العديد من المناسبات والاحتفالات منها مؤتمر الشباب في أسوان، مهرجان الأغنية الجنوبية، مهرجان حوض النيل، مهرجان التراث الذي أقيم بأسوان بمشاركة عدة فرق أوروبية.