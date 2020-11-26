شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان زوج سوزان نجم الدين في أمريكا بعد وفاته بسكته قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى زوج الفنانة السورية سوزان نجم الدين، في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر سكته قلبية أودت بحياته، حيث كان يعانى من التهابات في القدم، وكان قد دخل للمستشفى في أمريكا لعلاج الالتهاب الذى تعرض له ، حيث كان من المقرر أنه كان يحضر لسفره لتركيا لزراعة "الكلى" عقب تلك العملية، وخلال العملية الجراحية في دمه، تعرض لسكته قلبية، إلا أن الأطباء تمكنوا من إعادته للحياة مرة أخرى .

وقالت سوزان نجم الدين لـ"الخليج 365"، إنه تعرض لسكتة قلبية مرة أخرى، لمدة 26 دقيقة، وتمكن الأطباء من إعادته للحياة للمرة الثانية، إلا أنه تعرض للسكته الثالثة ومات في الحال في تمام الساعة 2 فجرًا.

وتابعت سوزان، أنه سيتم دفن الجثمان في أمريكا، حيث إن زوجها سراج الدين الاتاسى، كان يمكث في أمريكا لمدة 10 سنوات مع أولادههما، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة الحصول على تأشيرة السفر من السفارة الأمريكية، خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم حصول السوريين على تأشيرة أمريكا.