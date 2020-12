سمية الخشاب توجه رسالة تفائل لجمهورها

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لجمهورها ومحبيها، من خلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "سمية": "Always be optimistic, life is full of surprise .. كن متفائل دائما فالحياه مليئه بالمفاجآت".

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن موقفها بعد إيقاف مسلسل "موسى"، والذي تشارك

في بطولته مع محمد رمضان، بسبب اتّهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وتلقّت العديد من التعليقات حول إيقاف المسلسل، حيث سألتها إحدى متابعاتها عن شعورها بعد إيقاف المسلسل قائلةً: "القمر زعلانة عشان المسلسل؟"، لتردّ

سمية الخشاب: "لا مش زعلانة كله خير بإذن الله".

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل ‎"الحلال" الذي قدّمته منذ ثلاث سنوات، وشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد‎، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، وتدور الأحداث داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.