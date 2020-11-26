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تراند اليوم : ياسمين صبري تزور “مستشفي 57357”.. وتحقق أمنية طفلة- شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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استقبل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، الفنانة ياسمين صبري، والتي قررت دعم المستشفى بتبرع مالي، ومساندة الأطفال المرضى بالسرطان، في رحلة صمودهم في مواجهة المرض الخبيث.

وكان في استقبال ياسمين صبري الدكتور شريف أبوالنجا، المدير التنفيذي لمجموعة 57357، وتم عرض فيديو لها يتضمن لقطات من زياراتها السابقة للمستشفى.

وقال أحمد عبدالمنعم، مدير عام العلاقات العامة بالمستشفى، إن إحدى الأطفال بالمستشفى وتدعى “سلمى” 14 سنة، طلبت مقابلة الفنانة ياسمين صبري، وحققت لها المستشفى أمنيتها، بعد تواصلها مع الفنانة مباشرة، ونقلت لها أمنية الطفلة، وهو ما قابلته ياسمين صبري بقبول وترحاب.

صعدت الفنانة ياسمين صبري إلى غرف الحجز الداخلي للأطفال المرضى، وقصدت أولا الطفلة “سلمى”، التي ملأت الفرحة وجهها بمجرد علمها بتحقيق أمنيتها، وموافقة الفنانة على زيارتها، والتقطت معها الصور التذكارية.

ووزعت ياسمين الهدايا على الأطفال، وزارت ورشة العلاج بالفن، وعرضت فيها “أماني إبراهيم”، مديرة الورشة، معلومات عن دور العمل الرائع الذي تقوم به الورشة في تحسين الحالة النفسية للأطفال،

ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج، حيث يستعرضون إمكانياتهم ومواهبهم من خلالها، ويقضون فيها أوقات سعيدة دوما.

وصرحت الفنانة ياسمين صبري على هامش الزيارة بأنها اعتادت التواجد مع أطفال المستشفى التي تعتبرها واحدة من أهم الصروح العلمية والصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، لما تقدمه من خدمات مجانية لعلاج الأطفال الذين يتحدون هذا المرض الخبيث.

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