تراند اليوم : شاهد – نسرين طافش تلهب الجمهور بإطلالة مكشوفة الصدر والفخذين

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها على الإنستغرام من احد فنادق دبي، مرتدية فستان ملون مكشوف الصدر، وسدلت شعرها على كتفها، ووضعت مكياج ناعم زاد من سحر إطلالتها، وعلقت بإقتباس لأوشو: “عندما ترى الجمال في الحياة ، فإن القبح يختفي .. عندما تعيش الحياة ببهجة ، فإن الحزن يختفي .. لا تجتمع جنة ونار ، و لديك الخيار”.

ونالت صورة نسرين طافش إعجاب المتابعين الذين عبروا عن إفتتانهم بجمالها وسحرها، بينما انتقدها البعض معتبرين ان إطلالتها جريئة.

وفي صورة اخرى نشرتها نسرين طافش ظهرت مرتدية فستان زهر بفتحة صدر كبيرة أمام سفرة طعام خاصة بها في وقت الفطور، علقت: “صباح الخير”، وانهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور الذي أثنى على ظهورها، وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وكانت قد تعرضت نسرين طافش للكثير من الهجوم والإنتقاد بعد ظهورها على متن طائرة خاصة أثناء توجهها الى دبي، حيث بدت وكأنها تستعرض ثروتها، كما واتهمت بتقليد ياسمين صبري التي ظهرت بإطلالة مشابهة من طائرة خاصة قبل يوم واحد من صورة نسرين طافش.

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يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل الوجه الاخر وهو من بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد،وغيرهم.