تراند اليوم : عاجل – الموت يفجع الفنانة سوزان نجم الدين

غيب الموت اليوم الخميس، زوج الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وأعلنت الفنانة عن الوفاة، متمنية له الرحمة والمغفرة، وطلبت الدعاء له.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال سراج الدين الأتاسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “ما أصعب الفقدان، حين يكون عنوة ومرتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر..ليفرقنا”.

وتابعت: “فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب، سراج الدين الأتاسي، ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جنانه”.

وتزوجت سوزان نجم الدين من الآتاسى عام 1995، وأنجبت منه 4 أبناء هم سهير،سارة،حيان، حازم، وتعرضا للانفصال لفترة من الوقت ثم عادا معًا ليفرقهما الموت مرة أخرى.