تراند اليوم : ختام 2020 مسك علي هولاء النجوم بعودتهم للحياة الزوجية – شاهد

كتبت – أميرة علي

وما العشق الإ للزوجة الأولي ، مر عدد من النجوم بأزمات إنفصالهم عن زووجاتهم وأمهات أبنائهم بسبب أو لأخر ولكن في النهاية تنتصر العشرة والمودة والرحمة بينهم ، وفي التقرير التالي سوف نذكر عدد من النجوم الذين عادوا لزوجاتهم بعد إنفصال لعدة شهور او لربما سنوات .

أحمد فلوكس وعودته لزوجته :

كانت شائعات الزواج طالت الفنان أحمد فلوكس وحسم حقيقة زواجه، خلال الأيام الماضية، وكتب منشور في حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور، أنستقرام أعلن فيه عن حالته العاطفية وحقيقة ارتباطه.

فقد ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن أحمد فلوكس قد عاد لزوجته الأولى أم ابنه سيف بعد أن تم الاتفاق بينهما على استعادة حياتهما الزوجية من جديد، خاصة وأن علاقتهما ظلت ودية برغم انفصالهما منذ سنوات، وكشفت مصادر أن النجم المصري وزوجته وابنهما قد أقاما لفترة في دبي، ثم عادا للاستقرار من جديد في مصر، وذلك بحسب ما أوردته مجلة “لها”.

وكان أحمد فلوكس قد أعلن بشكل صريح عن مشاعره تجاه طليقته من خلال منشور تضمن صورة جمعته بوالده وطليقته وعدد من أفراد أسرته وكتب في تعليقه عليه: “كل ما أملك. “أبي و أخواتي البنات و أولادهم و ابني و مامته كل ما أملك…. ليس لي غيرهم و ليس لهم غيري…. أحبهم و دايماً داعم ليهم …. ربنا يحفظهم و يخليهم و يبعدهم عن كل سوء”.

يستكمل الفنان أحمد فلوكس تصوير مشاهد مسلسل سفينة نوح، وبالتزامن مع ذلك فاجأ الجمهور بدخوله إلى عالم الغناء، وكشف فلوكس، في لقائه مع قناة ET بالعربي، عن موعد طرح أغنيته، والذي سيكون بالتزامن مع بداية العام المقبل، وعن طرح كليب أغنيته، التي ستعتمد على النمط الإيقاعي، قال فلوكس إن الأمر يتوقف على رد فعل الجمهور، وإنه في حالة كان استقبال الأغنية جيد من قبل الجمهور فسيبدأ في تصوير كليب للأغنية، وفي حالة رفض الجمهور لها لن يتم اتخاذ الخطوة.

تامر حسني :

وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، مؤكدا حبه لها.

وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :”بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيس كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاب يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي”.

وأضاف: “عشان انتي حبيبتي وام عيال وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة .. لية لما حد بيزعل من حب بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون”.

وتابع: “ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة ان في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك منكتيش كدة”.

عمرو سعد:

يحتفل الفنان عمرو سعد بعيد ميلاده الـ 43، والذي يعد أحد أبرز الفنانين في الفترة الماضية والذي قدم عددا من الأعمال السينمائية التي لاقت إعجاب جمهوره.

حالة من الجدل الواسع أثارها عمرو سعد منذ فترة قصيرة بسبب قصة انفصاله عن زوجته وعودته إليها وهو الأمر الذى كان حديث السوشيال ميديا حيث عاد الفنان عمرو سعد إلى زوجته شيماء فوزي، بعد انفصال دام 4 أشهر منذ شهر أكتوبر الماضي.

وكشف رابي عمرو سعد نجل الفنان عمرو سعد، أن والده ووالدته عادا مرة أخرى، منوها بأن ما حدث هو خلاف وانتهى منذ فترة.

وأشار رابي إلى أن عمرو سعد حرص على أن يفاجئهم بالعودة إلى والدته شيماء فوزي، قبل فترة.

كان عمرو سعد قد انفصل عن زوجته شيماء فوزي، في أكتوبر الماضي، في سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته، عبر صفحتها على موقع “انستجرام”.

ونشرت شيماء فوزي زوجة عمرو سعد، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “أعلن الان حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.

وتزوج عمرو سعد من شيماء فوزي في عام 2008، أنجب منها 3 أبناء هم: رابي، وعلي، وحبيبة، وحرص طوال فترة زواجه على أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء.

فيما شارك ابنه الأكبر “رابي” التمثيل في فيلم “حديد”، وعدة أعمال أخرى مثل: “يونس ولد فضة”، “وضع أمني”، “بركة”.

كان آخر ظهور لعمرو سعد كان في فيلم “حملة فرعون”، وشارك في بطولته مع مايك تايسون ومحمود عبدالمغني وروبي ومحمد لطفي وحمدي الميرغني، وإنتاج محمد السبكي.

فيما شارك عمرو سعد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بركة”، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، مع صلاح عبد الله وعبدالرحمن أبو زهرة، وهالة صدقي، ومحمد لطفي.

عمرو سعد، قدم أول بطولة في الدراما عام 2010، بعنوان “مملكة الجبل” ثم قدم في 2011 مسلسل” شارع عبد العزيز”، وفي 2012 قدم مسلسل “خرم إبرة”، ثم قدم جزء ثان من مسلسل شارع عبد العزيز، وفي عام 2016 قدم مسلسل “يونس ولد فضة” ، وفي عام 2017 قدم مسلسل “وضع أمني”.

فيما حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “مولانا” من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ33 وحصل عليها في مهرجان الأقصر للسينما، وكذلك من المهرجان الكاثوليكى للسينما في دورته ال 66، كما حصد جائزة أحسن ممثل أيضا من مهرجان تطوان في دورته الـ23 لسينما البحر المتوسط عن دور “الشيخ حاتم” في مولانا.



