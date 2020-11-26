بلقيس ومحمد الشحي وعيضة المنهالي وشمّة حمدان نجوم اليوم الوطني الإماراتي

متابعة بتجــــــــــرد: بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وإعمار حفلين غنائييْن ضخمين، من إنتاج وتنظيم “مجموعة MBC”، وذلك في حديقة البرج – وسط مدينة دبي.

وفي دعوةٍ عامة ومفتوحة للجمهور، يحيي الحفل الأول في 2 ديسمبر كل من الفنانة بلقيس فتحي والفنان محمد الشحي وتنقله على الهواء مباشرةً قناتَي MBC1 و”وناسه”. أما الحفل الثاني فيحييه الفنانان عيضة المنهالي وشمة حمدان في 3 ديسمبر ، وتنقله مباشرةً على الهواء قناة “وناسه”.

الجدير ذكره أن الحفلين سيشهدا تطبيقاً صارماً لإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجات حرارة الأفراد بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة في كافة الأوقات، وغيرها من إجراءات الوقاية التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم.