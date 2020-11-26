بالصور – تصميمات نادرة للأميرة ديانا تطرح في مزاد علني

متابعة بتجـــــــــــرد: تُعرض رسومات حبر نادرة لمصممة فستان زفاف الأميرة ديانا “إليزابيث إيمانويل” التي ستطرح بعضاً من أشهر أزياء الأميرة الراحلة، للبيع في مزاد علني.

وستشمل الرسومات السبعة تصميمين من فستان زفاف الأميرة ديانا، إضافة إلى سلسلة من الرسومات لبعض أشهر أزياء الأميرة التي تألقت بها في مناسبات مهمة، كما تتضمن الأعمال رسم ثوب سهرة أسود ارتدته ديانا في أول حدث عام لها مع الأمير تشارلز بعد أن أعلن الزوجان خطبتهما في عام 1981.

هناك أيضاً رسومات تخطيطية لفستان من الحرير باللونين البحري والأبيض، وفستان سهرة من الكريب الأسود مع أقواس ارتدته ديانا في الجولة الملكية لدول الخليج عام 1986.

وكانت إليزابيث قد ابتكرت الرسوم التوضيحية بالقلم والحبر والغسل لتحتفظ بها لنفسها كتذكار لعملها مع ديانا.

والجميل في الرسومات أنها ميسورة التكلفة، إذ تباع عادة الفساتين بعشرات إن لم يكن مئات الآلاف، فهي ليست في متناول الجميع، عكس الرسومات التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 1000 جنيه إسترليني، حيث ستطرح للبيع في لندن في 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المصممة إليزابيث وزوجها السابق ديفيد إيمانويل هما فريق التصميم، لكن إليزابيث كانت دائماً من ترسم التصميمات وتعطي أفكارها لديانا للنظر فيها قبل أن يصنعوا الفساتين.

وتأتي هذه المبادرة في توقيت مناسب ومثالي لبيع هذه التصميمات، إذ يعرض حالياً مسلسل The Crown الذي يسلط الضوء على حياة الأميرة الراحلة وزواجها من الأمير تشارلز والمشاكل التي واجهتها، كما يحقق هذا الجزء نجاحاً كبيراً، إذ ضاعف Netflix ميزانية الإنتاج في المملكة المتحدة إلى مليار دولار.