كيف احتفى تامر حسني بنجاح "قولني كلام"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت أغنية "قولني كلام" التي طرحها النجم المصري تامر حسني قبل 3 أسابيع حاجز الـ11 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

واحتفى تامر حسني بنجاح الأغنية، عبر "تويتر" ونشر مقطعا من كلماتها، مع رابط للأغنية على يوتيوب.



أغنية "قولني كلام" من ألبوم "خليك فولاذي" الجديد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله، ويحتوي الألبوم على 11 أغنية.

ومن أبرز أغنيات الألبوم أيضا "اختراع" مع المطرب محمود العسيلي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.







كما يضم الألبوم أغنية بعنوان" هقولها تاني" تأليف أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، و"دلوقتى ارتاح" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.





وكان اسم تامر حسني قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بسبب خلافه مع زوجته بسمة بوسيل، وبطريقة لطيفة، اعتذر تامر حسني لزوجته ونجح في احتواء الأزمة، وعادت بسمة بوسيل لعش الزوجية.