نتنياهو: أتشرف بمشاركة الشيخ محمد بن زايد الترشح لجائزة نوبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ترشحه والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لجائزة نوبل للسلام.

وأكد نتنياهو، الخميس، أنه يتشرف بترشيحه والشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجائزة نوبل للسلام.



وقال إن: "ديفيد تريمبل الذي يعتبر صانع سلام حقيقيا نال جائزة نوبل للسلام، وهو من رشحني.. إنه لشرف عظيم لي وأتشرف بمشاركته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أثناء حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت إلى إسرائيل.

وبحسب تصريح لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تلقته ”الخليج 365”، الثلاثاء الماضي، فإن اللورد الأيرلندي ديفيد تريمبل يقف وراء هذا الترشيح.

وتريمبل كان وزيرا أول في أيرلندا الشمالية، ونال جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.

وارتفعت أسهم الشيخ محمد زايد آل نهيان ونتنياهو بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل منذ أكثر من شهرين.

وإثر اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي انضمت البحرين ثم السودان إلى اتفاقيات مماثلة، بينما تزايد الحديث عن دول عربية أخرى.

ويعني ترشيح اللورد تريمبل، وفقا لقواعد لجنة جائزة نوبل، أن تلتئم اللجنة بأكملها لبحث الأمر.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

وبقرارها الشجاع والتاريخي بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل، نجحت الإمارات في وقف ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، بما يعني إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود، وإبقاء الأمل على إقامة دولة فلسطينية.

كما بثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدما للقضية الفلسطينية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.