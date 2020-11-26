10 سيارات رياضية تقهر ثلوج الشتاء.. شاهد القائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الشتاء، يسعى عشاق السيارات للتعرف على الموديلات القادرة على الصمود لأطول فترة ممكنة في مواجهة الطقس البارد.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات في العالم القادرة على السير بكفاءة على الثلج دون تعرضها لانزلاق، لما تتمتع به من أنظمة قيادة مخصصة لهذه الظروف، إلى جانب إطاراتها المجهزة للسير في درجات حرارة متجمدة.

وضمت القائمة طراز نيسان الرياضي المتميز GTR، الذي كشف الموقع عن أنه من السيارات القاهرة للجليد، لتمتعها بنظام دفع خلفي عالي الأداء وإطارات مجهزة لهذه الظروف.



من بعدها ضمن القائمة، جاء طراز لامبورجيني Huracan الرياضي المتميز، الذي شهد له في قدرته الفائقة في الصمود على الثلج، لتمتعه بمحرك قوي من فئة V12 ينت قوة 572 حصانا، مع نظام دفع خلفي.

من السيارات الرياضية أيضا التي اعتبرها الموقع من القاهرة للثلج، طراز أودي الرياضي الشهير، R8 الذي يتمتع بمحرك قوي ينتج قوة تتراوح بين 562 و602 حصان.

ومن ماركة أودي أيضا، ضمت القائمة النسخة الكلاسيكية من طراز TT الرياضي، التي طرحت لعام 1998، وذلك لتمتعه بنظام قيادة قوي باسم Quattro AWD المشتق من أنظمة الدفع الخلفية، ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 228 و 394 حصانا.

ومن ماركة جاجوار، جاء ضمن القائمة طراز F TYPE، الذي اعتبره الموقع أيضا من السيارات القاهرة للجليد، ويتمتع بنظام دفع خلفي AWD قوي، مع محرك ينتج قوة 575 حصانا من فئة V8.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز بورش 911 Carrera Turbo S، الذي يتمتع بنظام دفع خلفي قوي مع محرك ينتج قوة تتراوح بين 540 و 580 حصانا.

ومن السيارات الكهربائية، ضمت القائمة، طراز بي إم دبليو I8 الكهربائي، الذي طرحته بي إم دبليو بمحرك قوي، قادر على الصمود في الطقس المجمد، بمحرك ينتج قوة 369 أحصنة.

ومن ماركة دودج، جاء طراز آخر يتمتع بنظام دفع خلفي قوي يمكنه من اقتحام الثلج بسهولة، هو طراز Challenger GT العامل بمحرك فئة V8 ينتج قوة 305 أحصنة.

من بعدها جاءت ضمن القائمة، سيارة سوبارو SVX، موديل التسعينات المتميز الذي طرح أيضا بنظام دفع خلفي قوي ومحرك ينتج قوة 230 حصانا يمكنه من الصمود وسط الثلج.

اختتم الموقع بطراز لانسيا "ستارتوس"، الرياضي المتميز، الذي سبق له تحقيق انجازات في سباقات الرالي على الجليد، وطرح في عام 1973.



