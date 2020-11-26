شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تعلن وفاة زوجها وتودعه: فقدت نصفى الآخر وأبو أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين، وفاة زوجها سراج الدين الأتاسى، ونشرت الفنانة السورية صورة تجمعها بزوجها الراحل على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وودعت زوجها قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا".



سوزان نجم الدين على تويتر

وقالت: "فقدت اليوم نصفى الآخر وأبو أولادى.. زوجي الحبيب *سراج الدين الأتاسى* ليكون الفراق الأبدى أصعب و أوجع وأعمق جرحا.. رحمك الله يا أب الغوالي.. وأسكنك فسيح جنانه".



سوزان نجم الدين وزوجها

وفي وقت سابق، قالت النجمة السورية سوزان نجم الدين لـ " الخليج 365": " إنها تتواجد في مصر حاليا لقراءة عدد من السيناريوهات ولكنها لم تستقر على أي منها لخوض سباق دراما رمضان المقبل، معبره عن أمنياتها بالتواجد في الدراما المصرية خلال المواسم المقبلة في عمل فنى متميز يليق بأدوارها السابقة التي قدمتها في الدراما التليفزيونية المصرية".

يشار أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.