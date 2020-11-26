شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. هذه الشائعة أغضبت بوسى للغاية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة بوسى اليوم بعيد ميلادها، تلك النجمة الجميلة قطة السينما المصرية، قدمت الكثير من الأعمال التي حفرت في أذهان محبيها، وبهذا القدر من نجوميتها بالتأكيد تعرضت للعديد من الشائعات، لكن هناك واحدة منهم أزعجتها للغاية، ومنذ عامين تقريبا انتشرت شائعة تزعم زواج بوسي من النجم الراحل فاروق الفيشاوى، تلك هي الشائعة التي أغضبت بوسي للغاية حيث وجدت أنها بعيدة تماما عن الصحة.

وبمجرد انتشار شائعة زواج بوسي وفاروق الفيشاوي أكدت بوسي وقتها أنه خبر غير صحيح على الإطلاق قائلة "شائعة سخيفة ومن ناس مرضى.. كل شىء أصبح مباحا فى هذا الزمان".

وأضافت بوسي من خلال صفحتها الشخصية علي فيس بوك: "زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي شائعة سخيفة من ناس مرضى، وأقول هل هذا زمان كل شئ فيه مباح من أجل المادة أو الشهرة".