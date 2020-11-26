شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضيوف Saturday Night Live لشهر ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن برنامج "Saturday Night Live " سيكشف عن كدد كبير من المفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد ان أعلن القائمون نجوم الحلقات المقبلة من البرنامج وهى الحلقات التى ستعرض فى شهر ديسمبر المقبل، ويقدم النجم العالمى جيسون باتمان حلقة من برنامج " Saturday Night Live" فى 5 ديسمبر المقبل ، و من المقرر أن يكون ضيف الحلقة هو المغنى مورجان والن الذى سيقدم عددا من الاستعراضات الغنائية خلال الحلقة .

اما حلقة "Saturday Night Live " المقرر عرضها يوم 12 ديسمبر المقبل فسيقدمها تيموثى شالاميت ويستضيف بالحلقة Springsteen & The E Street Band .

وعن الحلقة الثالثة لشهر ديسمبر المقبل التى كشف عنها القائمون على البرنامج هى الحلقة فى 19 ديسمبر المقبل ستكون النجمة العالمية دوا ليبا ضيفة الحلقة بينما ستقدم الحلقة النجمة كريستين ويج.











