شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى:" أنا زملكاوى ضد التعصب وأتمنى مباراة تليق بسمعة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أنه زملكاوى و لكنه ضد التعصب، وأن نهائى القرن الأفريقي يمر غدا بسلام، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"أنا زملكاوى ولكنى ضد التعصب لأن مصر أولا أتمنى مباراة تليق بسمعة مصر".



أشرف زكى

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.