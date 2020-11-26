شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يعلق على زواج أحمد خالد صالح و هنادى مهنا.. أعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوى، التعليق على زواج الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها على تويتر، وكتب نبيل الحلفاوى، قائلا: "يعني خالد صالح وهوه بيتفرج على عبدالحليم بيغني في التليفزيون كان يخطر في باله إن ابنه هيتجوز بنت الراجل ده اللي بيعزف ورا حليم على الأورج، دفتر أحوال الدنيا، ربنا يسعدهم ويرحمك يا خالد".



نبيل الحلفاوى

واحتفلت هنادى مهنا وأحمد خالد صالح، بحفل زفافهما مطلع الشهر الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنا لأول مرة فى عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا فى حب بعضهما، وشارك فى العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.