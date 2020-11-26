شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم البدلة لتامر حسنى الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم تامر حسني البدلة أن يحتل المركز الأول في قائمة الأعلى متابعة علي منصة نيتفليكس في مصر، متفوقا علي مسلسل The Queen's Gambit ومسلسل ما وراء الطبيعة.

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فيلم "البدلة" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد جمال العدل، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري.

وفي سياق متصل يُعرف عن نجم الجيل تامر حسنى أنه يسعى دائما لتحقيق أمنيات عشاقه ومحبيه وهو ما يجعله دائما قريبا لقلوبهم، حيث فاجأ السوبر ستار الطفل يوسف أحد المعجبين ، والذى كان يتمنى دائما مقابلته ، ليحقق له تامر حسنى أمنيته ويفاجئه بزيارة لمنزله وهو ما ظهر بمقطع فيديو قصير عبر صفحة تامر على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيس بوك " .

ولم يكن الطفل يعلم أن هناك " مفاجأة " ستهز قلبه من شدة الفرحة بمجرد أن طرق الباب لتذهب والدة الطفل لاستقبال تامر ويظهر الطفل و هو فى حالة ذهول من شده فرحته بلقاء تامر الذى احتضنه بمجرد أن قابله.

وبعفوية شديدة وحب ظل تامر يداعب الطفل الذى لم يصدق عينيه أنه يرى نجمة المفضل أمام عينيه و فى منزله .