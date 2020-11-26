شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم ترد على منتقديها: نجاحى بسبب مجهودى مش علشان اشتغلت مع سوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن غضبها من تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددى نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.



نادين نجيم على انستجرام

وفى الوقت التي تستعد فيه لتصوير مسلسل جديد من بطولتها باسم "صالون زيزي" ردت نادين على ذلك عبر حسابها على موقع انستجرام وكتبت :"صباح الخير، مثل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة، لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين ... " على أساس أنا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم ! كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح".

ثم قالت : "لانه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال السنين الماضية، وموهبتي من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لانه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح".

وأضافت : "بفتخر بكل انسان اشتغلت معه من أصغرهم لأكبرهم ومن فنيين ومن فنانين، مع الأسف بعد في ناس بتفكر انه في حدا بالغصب بيقدر يصنع نجاح حدا اذا ما كان بيستاهل، ولو كانت الحياة بتلك السهولة كانت كل الناس نجحت بكافة المجالات ! ، الفرص بتجي للكل وحده الشاطر الذكي يلي بيقدر يترك بصمة خاصة ونجاح مستمر، والحمد الله على كل شيء أتمنى يكون كلامي نقطة تنهي الجدل المستمر يلي ما اله اي طعمة غير يخلق حساسيات ومشاكل بين الناس".