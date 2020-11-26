شكرا لقرائتكم خبر عن قال لها "انتى بتلعبى"..حكاية سوء تفاهم بين فريد الأطرش وصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق26 نوفمبر من عام 2014 رحلت عن عالمنا شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقاً وإقبالاً على الحياة والحب، ورمزاً من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلاً وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية.

اسمها الحقيقى جانيت جرجس فغالي وولدت فى 10 نوفمبر عام 1927 ، بأسرة بسيطة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية ، وظهرت مواهبها الفنية فى سن الطفولة، وحازت شهرة محلية، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحدة.

جاءت صباح إلى مصر وبدأت ببطولة فيلم القلب له واحد عام 1945، ودربها الملحن الكبير رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحققت شهرة ونجاحا كبيراً.

وهناك علاقة صداقة طويلة نشأت بين صباح والموسيقار فريد الأطرش الذى شاركها عددا من الأفلام ولحن لها عددا كبيراً من أشهر أغانيها ، ولكن بعد أن حدث موقف صعب بينهما فى بداية مشوارها الفنى روته صباح بنفسها خلال حوار أجراه معها محمد بديع سربية ونشر بمجلة الموعد عام 1992 بتاريخ 25 أبريل وتحدثت خلاله عن بداية معرفتها بالفنان الكبير فريد الأطرش.

وقالت الشحرورة أنها كانت فى لبنان وتغنى فى المدرسة وتعشق صوت فريد الأطرش وعندما عرفت أنه مدعو للعشاء عند طبيب أسنان، اقترحت على الطبيب أن تغنى فى الحفل حتى يسمعها فريد الأطرش، وبالفعل ذهبت بمريلة المدرسة وغنت ولكنها صدمت برد فعل فريد الذى توقعت أن يحتضنها ويشيد بموهبتها فإذا به يقول لها: "إيه ده انتى بتلعبى، انتى لسه صغيرة، روحى كملى دراستك أحسن".

وأشارت صباح إلى أنها بعد عامين جاءت إلى مصر وحققت نجاحا كبيرا بعد عرض فيلمها الاول القلب له واحد وبعدها أراد فريد الاطرش أن ينتج فيلما، فأشار عليه أصدقاؤه أنه إن أراد النجاح عليه ان يستعين بصباح، وبالفعل مثلت معه أكثر من فيلم وكانت وش السعد عليه وجمعتهما علاقة صداقة وعمل.

وأشار سربية إلى أنه سأل فريد الأطرش ذات مرة عن سبب اعتقاده بأن صباح لا تحبه، فأجابه فريد بأنه يشعر دائما بأن لديها رغبة فى الثأر منه رغم ما قدمه لها من ألحان، لأنها عندما جاءت صباح للقاهرة عام 1942 وكانت لا تزال طفلة وصوتها لم يبلغ مرحلة النضوج عرضت عليه المنتجة أسيا داغر أن تشاركه صباح بطولة أحد الأفلام ولكنه رفض قائلا: "لم أر فى هذه الفتاة الصغيرة استعدادا للنجاح".

وقال فريد الأطرش أنه عندما نجحت صباح اعتذر علناً واعترف بخطأه وأكد اعترافه بموهبة صباح بتعاونه معها فى عدة أفلام وتقديمه عددا من الألحان.