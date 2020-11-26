شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عامر منيب التاسعة.. المطرب الراحل محفور فى قلوب محبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم الخميس ذكرى رحيل الفنان عامر منيب التاسعة، الذى ترك أثرا في قلوب محبيه حتى وقتنا هذا ومازال الجمهور يتذكره بأعماله و أغانيه وأخلاقة التي لا يختلف عليها أحد داخل الوسط الفني، وولد عمر منيب في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية حيث أن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب وانتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا واعتاد الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين.

وكان مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء توفيت جدته عندما كان في السادسة من عمره، وعاد إلى حضن والده و كان من الطلبة المتفوقين دراسياً وقد تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته.

وفى عام 1987 وقبل السفر إلى أستراليا للحصول على الدكتوراه والعمل بإحدى الجامعات هناك، قابل أصدقائه ليودعهم قبل السفر وتصادف وجود حلمى بكر و عدد من الفنانين وقام عامر بالغناء ليعحب الجميع بصوته واستمع عامر منيب لنصيحة حلمى بكر، وبدأ مشواره الغنائى الناجح وقد العديد من الألبومات، ومنها حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وياك"، كما قدم للسينما 4 أفلام بدأت بسحر العيون عام 2002، ثم كيمو وأنتيمو، كامل الأوصاف، وكان آخر أفلامه الغواص عام 2006.