شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أغنيات عامر منيب الرومانسية فى الذكرى التاسعة لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الجمهور يتذكره الجمهور بأعماله سواء الغنائية أو التمثيلية، وبأخلاقياته التى يتحدث عنها الوسط الفنى وزملائه، عامر منيب كان واحداً من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينات والألفينات، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو في الأفلام التى قدمها، وفى ذكراه اليوم نذكر الجمهور بأجمل أغانيه الرومانسية التى مازالت عالقة معه .

أغنية "شوق وحنين" من كلمات أحمد على موسي، وألحان أحمد الملاح وإخراج عثمان أبولبن.

أغنية لمحي تعد أولى الأغاني التى صورها عامر منيب وكانت ضمن أغانى ألبومه الأول عام 1990 الذى حمل نفس اسم الأغنية وتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل مدحت العدل وصلاح الشرنوبي ورياض الهمشري

"أيام وليالى".. من كلمات محمد رفاعى، وألحان شريف تاج الدين، ومن إخراج روب بانوتشي، وتم طرحها عام 2000.

"راح فين الغرام".. وهى من كلمات أحمد السيد هلال، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج جميل جميل المغازي.

أغنية "فيك حاجة".. هى آخر كليبات لعامر منيب قبل إصابته بمرض خبيث، وحقق نجاحا كبيراً وقت طرحه في القنوات الفضائية، والأغنية من كلمات نادر عبد الله ، وألحان عزيز عبد الشافعي، وتوزيع أمير محروس.

"أنا ولا إنت".. من كلمات نادر عبد الله وألحان نادر عبد نور وقدمها فى فيلم "سحر العيون" الذى قام ببطولته بمشاركة نيللى كريم، وحلا شيحة، وسوسن بدر، وسامي العدل، وحسن حسني.

أصدر عامر منيب أول ألبوماته بعنوان "لمحى" عام 1990 والذى كانت بمثابة انطلاقة قوية له فى عالم الغناء الأمر الذى أدى إلى اتجاه عروض شركات الإنتاج عليه، فخرج بعدها بمجموعة متميزة من الألبومات، أبرزها "يا قلبى" و"أول حب" و"علمتك" و"فاكر" و"أيام وليالى" و"كل ثانية معاك" وغيرها.

الراحل عامر منيب تم اكتشافه على يد الموسيقار الكبير حلمى بكر، خلال لقاء جمع ألمع نجوم الفن منهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم وأطربهم عامر بأغنية لمحمد عبدالوهاب، وكانت بداية دخوله المجال الفنى والغناء تحديدًا، وفوجئ معظم الحاضرين بأنه حفيد الفنانة مارى منيب وأعجب بكر بصوته وقرر أن يدعمه، وتحدث إليه أنه موهوب وأن أمامه مستقبل باهر، فأخبره عامر أن سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكر التراجع عن قراره، واقتنع عامر.

أصيب عامر منيب فى سنواته الأخيرة بورم فى القولون، ما دفعه لاستئصاله فى تدخل جراحى بألمانيا وبعد رجوعه إلى مصر عاودته الآلام مجددًا، حتى توفى يوم 26 نوفمبرعام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاماً وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ودفن فى نفس قبر جدته مارى منيب بمدينة نصر، وأقيم العزاء فى مسجد ودار مناسبات الشرطة.