خاص..تفاصيل استعداد هبة طوجي لحفلها الأول في مصر بعد زواجها‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لتقديم ثاني حفلاتها في القاهرة يوم 18 ديسمبر المقبل، وهو الأول لها بعد زواجها من الموسيقار إبراهيم معلوف، ويقام في هايد بارك بالقاهرة الجديدة.

د.هاني يونس "قائد أوركسترا سفنكس الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:" الاستعدادت للحفل بدأت مبكرا مع الموسيقار أسامة الرحباني، والفنانة هبة طوجي، ولدينا أمل كبير أن يكون نجاحه يفوق النجاح الذي تحقق منذ عامين بأول حفلاتها في مصر، وإن كانت مازالت المشاورات مستمرة بشأن البرنامج النهائي".

وأضاف،:" الحفل من تنظيم شركة صوت ميوزيك لمؤسسها محمود يوسف، ومن المقرر وصول الفنانة هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني يوم 14 ديسمبر، لنبدأ بعدها مباشرة العمل من خلال 4 بروفات، بالإضافة إلى النهائية في يوم الحفل نفسه، وذلك بمصاحبة أوركسترا سفنكس الموسيقي، ومعهم 5 عازفين لبنانيين يصلون أيضا قبل أربعة أيام من موعد الحفل".

وقامت الشركة المنظمة للحفل بطرح تذاكره عبر إحدى المنصات، وتتراوح أسعارها بين 600، و1000، و1500، و2000 جنيها.