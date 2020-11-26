"أنا زملكاوي ضد التعصب".. أشرف زكي يعلق على لقاء القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إنه يشجع نادي الزمالك، وتمنى مشاهدة مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية.

وكتب: "أنا زملكاوي ولكني ضد التعصب، لأن مصر أولا، وأتمنى مباراة تليق بسمعة مصر".

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام مساء غد الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً

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