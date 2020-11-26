هل رفضت نقابة "قراء القرآن" عضوية المطرب بهاء سلطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نفى الفنان بهاء سلطان صحة ما تردد بشأن رفض نقابة قراء القرآن قبول انضمانه لعضويتها، موضحا أنه لم يتقدم من الأساس للانضمام لها.

بهاء كشف عن ذلك عبر بيان نشره على صفحته بموقع فيس بوك، وكتب: جمهوري العزيز والقريب لقلبي ، أولا أشكر الخالق العظيم الذي ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير لفضله العظيم، والذي يبث السعادة والرضا والصدق على جميع الأصعدة و نواحي الحياة، وأمدني بطاقه إيجابية ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الأخر. "

وتابع " ثانيا جزيل فضل وتوفيق من الله إنه أمدني بحب جمهوري الذي شجعني ووقف بجانبي منذ بداية مشواري الفني، ومازال يساندني في كل مراحل حياتي الفنية، أعدكم جمهوري وأحبابي بأن أمضي قدما في مسيرة الفن الراقي والموسيقى التي عهدتموها مني بما يليق بى و بكم".

واكمل بهاء،:" ثالثأ أود أن أتقدم بالشكر للدكتور احمد كريمه ونقيب القراء محمد حشاد ، وأوضح الالتباس الحاصل حيث إن بعض الصحفيين اخذوا كلامهم على غير محمله، وصدروا للناس أنهم يمنعوني من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفيا قاطعا وجازما، وعار كليا عن الصحة، لذلك وجب أن أوضح أنني لم أطلب يوما أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير لي، وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير ".

واختتم المطرب :" كل اللي يعرفني يعلم إني أبسط من كدا، وإني حبيت أشارك جمهوري جزء من حياتي الخاصة والتي أعتبرها حق من حقوقهم، أن يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الابتهالات والتواشيح الدينية، وبعض من آيات القران الكريم الذي يقرأها على مواقع التواصل الإجتماعي، أشكركم للحب والدعم .. وربنا يقدرني وأسعدكم بقدر ما في قلبي لكم "

اقرا ايضا:

بهاء سلطان يتلو آيات من القرآن الكريم.. والجمهور: كأننا نسمع محمد رفعت (فيديو)