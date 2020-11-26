تفاصيل وموعد عرض مسرحية عيلة الفقري

يقام في التاسعة مساء العرض المسرح "عيلة الفقري" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ومن المقرر ان تتراوح أسعار التذاكر حول ٣٢،٥٢،١٠٢ جنيهًا، ويستمر عرضها يوم السبت الموافق 28 نوفمبر .

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم

تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

الجدير بالذكر ان العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وبطولة

محمد الصاوى ، فاطمة الكاشف ، أحمد شمس ، ماهر محمود ، أيمن بشاي، نهاد سعيد ، منة المصري ، مجدي عبد الحليم ، أشرف عبد الفضيل ،محمود الهنيدي ،إيهاب شهاب ،ديكور محمد هاشم.

بالإضافة إلى ذلك فأن إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من تأليف أحمد الملوانى ، ومن إخراج محمد متولي.