الموت يُفجع سوزان نجم الدين في زوجها

أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين عن وفاة زوجها سراج الأتاسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت"سوزان" صورة لها برفقة زوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكونعنوةً ومرّتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا، فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي، زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي، سراج الدين الأتاسي، ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحاً".
وأضافت قائلة: "رحمك الله يا أب الغوالي، وأسكنك فسيح جنانه، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، صدق الله العظيم".
يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، روبي، رامز أمير، تأليف بيتر ميمي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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