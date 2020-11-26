في ذكرى وفاته.. معلومات لاتعرفها عن المطرب عامر منيب

يحل اليوم ذكرى وفاة المطرب عامر منيب الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي، وكان أطلق عليه جمهوره لقب ملك الرومانسية.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الراحل عامر منيب:

ولد في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة

فنية.

جدته الفنانة الراحلة ماري منيب.

انتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر (جمال) وشقيقتيه الصغريان (أميرة) و(أمينة).

اعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين، وكان مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد

للغناء.

توفيت جدته عندما كان في السادسة من عمره، وذلك عام 1969 فنعاه زملائها في مجال الفن وعاد إلى حضن والده.

كان من الطلبة المتفوقين دراسياً في صفه.

تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته.

وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل الراحل عبد الحليم حافظ.

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